росія терористична держава: Біля Амстору з'явився білборд про кривавий обстріл рашистів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 551

Візок для супермаркету в крові

Біля зруйнованого рашистами ТЦ Амстор з'явився білборд із зображенням візка в крові. Борди з'явилися за підтримки та ініціативи Асоціації реклами Кременчука.

Нагадаємо, що у Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу 27 червня загинула 21 людина. 20 тіл виявили під завалами й одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина безвісти зникла.

Станом на ранок 5 липня 10 поранених у «Амсторі» залишається на стаціонарному лікуванні. Серед них і співробітник ДСНС, якого перевели з реанімаційного відділення завдяки покращенню стану здоров’я.