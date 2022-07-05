росія терористична держава: Біля Амстору з'явився білборд про кривавий обстріл рашистів

Біля зруйнованого рашистами ТЦ Амстор з'явився білборд із зображенням візка в крові. Борди з'явилися за підтримки та ініціативи Асоціації реклами Кременчука.
Нагадаємо, що у Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу 27 червня загинула 21 людина. 20 тіл виявили під завалами й одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина безвісти зникла.
Станом на ранок 5 липня 10 поранених у «Амсторі» залишається на стаціонарному лікуванні. Серед них і співробітник ДСНС, якого перевели з реанімаційного відділення завдяки покращенню стану здоров’я.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер