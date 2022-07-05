Військовим командирам дозволили реєструвати шлюби під час війни

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Реєструвати шлюб під час війни надане військовим командирам, які засвідчують факт одруження актом та скріплюють гербовою печаткою відповідного військового формування, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради із посиланням на керівницю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірину Свистун.

«Заключним етапом укладення такого шлюбу є надсилання командиром акту до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з подальшою видачею подружжю свідоцтва про шлюб у паперовому вигляді», - йдеться в повідомленні.

За даними Свистун, у першій половині 2022 року на Полтавщині актами військових командирів було засвідчено майже 40 шлюбів.

Нагадаємо, у Кременчуці відновили послугу «Шлюб за добу».