Військовим командирам дозволили реєструвати шлюби під час війни

Реєструвати шлюб під час війни надане військовим командирам, які засвідчують факт одруження актом та скріплюють гербовою печаткою відповідного військового формування, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради із посиланням на керівницю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірину Свистун.
За даними Свистун, у першій половині 2022 року на Полтавщині актами військових командирів було засвідчено майже 40 шлюбів.
Нагадаємо, у Кременчуці відновили послугу «Шлюб за добу».
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер