У Кременчуці відновлюють послугу «Шлюб за добу»

Сьогодні, 08:59 Переглядів: 230

Заяву можна подати через ЦНАП

З 16 червня у Кременчуці знову можна отримати послугу «Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки». Шлюб за добу можна зареєструвати через Кременчуцький ЦНАП.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, зареєструвати такий шлюб через Кременчуцький ЦНАП можуть особи незалежно від реєстрації місця проживання та приналежності до громадянства України.

З переліком документів, необхідних для отримання такої послуги, вартістю, строками надання тощо можна ознайомитися за посиланням.