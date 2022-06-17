рашисти на окупованих територіях створили близько 20 фільтраційних таборів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 222

Найбільше крадуть людей у Херсонській області та на Запоріжжі

Росіяни на тимчасово окупованих територіях створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в'язниць, повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Він зазначив, що катування, гендерне насильство, викрадення людей стало частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України.

Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні.

Цимбалюк також нагадав про тюрму «Ізоляція» в окупованому Донецьку: «Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться… і тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в'язниці по всій Україні», - сказав він.



