На Кременчуччині 11-річний хлопчик після сварки з дідом втік з дому, але його знайшов Вольф

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 611

Хлопець ховався у полі та не бажав повертатися додому

До поліції Семенівщини 16 червня близько 12.00 звернувся за допомогою мешканець одного із сіл територіальної громади і повідомив, що його 11-річний онук після сварки втік з дому. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

На пошуки дитини вирушив весь особовий склад поліцейських Глобинщини та Семенівщини. Також до пошуків долучилися і кінологи поліції області, військовослужбовці та громадськість. Пошукові групи прочісували територію ближніх сіл та всі можливі місця, де міг би перебувати хлопчик.

Близько 19.00 години німецька вівчарка на призвісько Вольф, яка перебуває на службі у Кінологічному центрі поліції Полтавщини, взяла слід дитини та знайшла її. Як виявилося, хлопець ховався у полі та не бажав повертатися додому.

Наразі з втікачем все добре, він вже перебуває з рідними. Обставини та причини втечі хлопчика з'ясовують ювенальні поліцейські.