При обороні «Азовсталі» загинув 27-річний військовий з Полтавщини Віталій Зінченко

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При обороні «Азовсталі» загинув військовий з Полтавщини, майор окремого загону спецпризначення полку «Азов» Віталій Віталійович Зінченко. Про це повідомляє Гоголівська селищна рада.

Віталій Зінченко народився 13 лютого 1995 року у селі Устивиці Миргородського району. У 2012 році закінчив Устивицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів, а наступного року здійснив свою юначу мрію – пішов на контрактну службу, яку проходив у військовій частині в Полтаві. У 2015 році вступив на навчання у Харківську академію Національної гвардії України, по закінченні якої його направили на Львівщину, у Золочів, як викладача навчального центру Нацгвардії.

У вересні 2020 року Віталія Зінченка перевели в окремий загін спецпризначення полку «Азов» в Маріуполь. 30 квітня він позачергово отримав звання майора. 5 травня у бою, помітивши ворожий танк, що виїхав на пряму позицію, Віталій накрив собою побратима, а сам отримав смертельне осколкове поранення.

24 травня Президент посмертно нагородив військового «За мужність» ІІІ ступеня.