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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Стало відомо коли хокейний клуб «Кременчук» збирається виходити з відпустки

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 94

 

Команда продовжить своє існування й планує взяти участь у чемпіонаті 

Не дивлячись на труднощі, пов’язані з воєнним сьогоденням і постійним ракетним обстрілам, від яких страждає місто на Полтавщині, хокейний клуб «Кременчук» продовжить своє існування і візьме участь у чемпіонаті України-2022/2023. В усіх внутрішніх змаганнях з хокею, які вдасться провести, починаючи з дитячих і завершуючи дорослими. При цьому «Кременчук» не розглядає варіантів з виступами команди в одному закордонних чемпіонатів. Про позицію власника клубу Сергія Мазура повідомила пресслужба Федерації хокею України. 

«Кременчук» попри війну має стартувати у новому сезоні Української хокейної ліги

Підготовку до наступного сезону «Кременчук» планує розпочати 1 вересня на домашній арені «Айсберг». Правда, остаточні терміни залежатимуть від дати початку національного чемпіонату. Попередньо очікується, що кригу в «Айсберзі» працівники почнуть заморожувати, починаючи з серпня. Готувати команду до нового сезону буде звичний тренерський штаб у складі наставника Олександра Савицького, помічників Дмитра Сумця та Олександра Соколова.

Наразі «Кременчук» ще не уклав угод зі жодним з хокеїстів, проте вектор, за яким команда розвиватиметься в наступному сезоні, зрозумілий: колектив суттєво омолодиться і буде сформований виключно з українських хокеїстів. Звісно, тренери намагатимуться зберегти найталановитіших вихованців клубної ДЮСШ. Поряд з тим очікується, що на оглядинах будуть хокеїсти з різних регіонів України. Найімовірніше, в підготовчий період «Кременчук» перегляне не менше 30-ти гравців. Для команди це звична практика. Приміром, протягом торішнього міжсезоння тренери «Кременчука» переглянули 43 хокеїсти.

Окремі представники «Кременчука» зразка сезону-2021/2022 (Всеволод Толстушко, Гліб Варава, Олексій Ворона, Олександр Горлушко, Денис Матусевич) зараз мають змогу брати участь у відновлювальному зборі національної збірної України в Києві. В більшості інших гравців змоги вести льодову підготовку не було з кінця лютого минулого року.

Поки офіційно «Кременчук» покинули два хокеїсти: нападники Іван Савченко та Андрій Денискін стали гравцями польських «Енерґи» з Торуні та «Унії» з Освенцима. Жодних перешкод виконавцям, які збираються працевлаштуватися за кордоном, «Кременчук» в нинішній непевній ситуації не чинитиме.

Нападник хокейного клубу «Кременчук» Андрій Денискін став гравцем польської «Унії» з Освенцима
Хокеїст «Кременчука» перейшов у клуб польської Екстракляси «Енерґа»

Також варто відзначити, що двоє представників «Кременчука» – прес-аташе команди Олександр Геєнко і тренер клубної школи Вадим Селиверстов – боронять нашу землю в лавах Збройних сил України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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