У Німеччині показали перформанс про обстріл рашистами Кременчука

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 0

Вони також стояли із плакатами, які розповідають про статистику загиблих та постраждалих

У торговому центрі Німеччини в Берліні активісти показали перформанс. Вони приверули увагу оточуючих та нагадали про зруйнований росіянами 27 червня ТЦ Амстор. Учасники флешмобу зобразили звичне перебування у центрі, яке перебиває злощасний звук ворожої ракети. Про це повідомила Асоціація українських громадських організацій у Берліні.

Поруч із умовно вбитими учасниками перформансу активісти стояли з плакатами, у яких згадані цифри трагічно загиблих у нашому місті, фото Амстору та відбитки рук.