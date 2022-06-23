«Кременчук» попри війну має стартувати у новому сезоні Української хокейної ліги

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 264

Керівник спортивного відділу Федерації хокею України Юрій Кириченко детально розповів, який вигляд матимуть національні чемпіонати з нашого виду спорту в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

За його словами ФХУ, має усну домовленість з керівниками як мінімум 6 команд. Розраховують, що в чемпіонаті виступатимуть усі троє призерів останнього турніру – київський «Сокіл», «Кременчук» і херсонський «Дніпро». Також очікують на появу нових колективів.

- Зараз ведуться перемовини з керівництвом кількох міст, а також з представниками бізнесу, зацікавленими в фінансуванні хокейних клубів. Звичайно, через непросту фінансову ситуацію в країні загалом ніхто своєї участі в чемпіонаті ще не ґарантував. Наразі ніхто не має великих ілюзій стосовно зацікавлення в фінансуванні команд великої кількості спонсорів. Більшість партнерів нашого хокею в нинішніх реаліях чи призупинили діяльність зовсім, чи виживають, – зазначив функціонер.

Де проводити змагання - на жаль ніхто відповісти не зможе, адже відповідь на це питання шукає вся Україна.

– В попередніх сезонах у чемпіонаті України виступало дуже багато російських і трохи менше білоруських хокеїстів. Враховуючи фактор війни з цими країнами, Федерація хокею України збирається ввести пряму заборону на присутність представників держав-агресорок у наших клубах?

– Мені б не хотілося полемізувати на тему особистого ставлення тих іноземних гравців, які виступали в нашому чемпіонаті, до війни в Україні. Звісно, там є різні позиції. Висловлю особисту думку. Я не можу уявити, що хтось із керівників українських клубів в цей час допускатиме бодай думку про запрошення росіян і білорусів у свої команди. Як на мене, це щось фантастичне і нереальне.

– На початку нинішнього року в Кременчуку був розіграний другий в історії Кубок України. Зараз планується проведення третього такого турніру?

– Дуже цього хотілося б. По-перше, це додаткове турнірне і мотиваційне навантаження для команд і гравців. Січневий Фінал чотирьох показав, що нагода здобути трофей стимулювала тренерів на додаткове виведення підопічних на пік форми. Проте наразі пріоритетом є проведення чемпіонату. Якщо ситуація дозволятиме, будемо шукати вікно для проведення Кубка.

– Наскільки реальним у наш час є проведення молодіжного і дитячо-юнацьких чемпіонатів? З урахуванням, що чимало юних хокеїстів після початку війни виїхали за кордон і навряд чи в найближчі місяці сюди повернуться.

– Молодіжний чемпіонат нині малоймовірний. Це прикро, адже ми змогли присоромити скептиків, провівши дуже успішний турнір у сезоні-2021/2022. Торік улітку нашу ідею сприйняли без ентузіазму. Мовляв, «навіщо це», «там будуть виступати хокеїсти, які вже нікому не потрібні», «справді обдаровані хлопці вже задіяні в дорослому чемпіонаті чи переїхали за кордон» тощо. Але в підсумку ми отримали доволі непоганий турнір за участю семи команд (плюс «Молода гвардія», яка знялася в ході змагань). «Сокіл» і БСФК вели гостру боротьбу за чемпіонство. Певен, доля титулу вирішилася б у заключних матчах. Різниця між третім і сьомим місцями теж була невелика. Переконаний, завдяки Молодіжній лізі, створивши перехідний місток між юнацьким і дорослим спортом, ми зберегли для нашого хокею не один десяток гравців. Які в нинішніх реаліях, коли не буде легіонерів, вочевидь поповнять склади дорослих команд у майбутньому сезоні. Відповідно для Молодіжної ліги нам просто бракуватиме хокеїстів. Та й команд теж.

Судіть самі. Участь команди «Молода гвардія», як мінімум у Донецькому регіоні нині неможлива. Те саме стосується харківської ЦОП-СДЮШОР. Арена, на якій команда проводила свої матчі, зруйнована. «Придніпровськ» теж вочевидь виступати вдома не зможе. Тобто навіть якщо припустити, що вдасться повернути з-за кордону хокеїстів, залишиться не дуже багато варіантів, де їм грати. Я ж іще не згадав калуський «Легіон». Команда там буде, але вона збирається перейти на професійний рівень. Задіявши частину тих хокеїстів, які в минулому сезоні грали в Молодіжній лізі, на дорослому рівні. Про «Сокіл», який може виступати в двох чемпіонатах одночасно, ми вже говорили. На Молодіжну лігу кияни просто не назбирають людей. Так само попереходять у дорослу команду більшість хлопців з «Кременчука».