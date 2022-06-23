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У селах Кременчуцького району закривають відділення «Укрпошти»: як будуть обслуговувати селян

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 650

 

АТ «Укрпошта» продовжує закривати нерентабільні відділення

У селах та селищах Кременчуцького району закривають відділення АТ «Укрпошта» через їх нерентабільність. Втім, селяни не залишаться без послуг «Укрпошти».

Принаймні у цьому їх запевняє керівник Полтавської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Набасов, який сьогодні відвідує Кременчуччину.

Він планує провести розширену нараду з участю старостів ОТГ Кременчуцького району, де розповість про роботу заміни стаціонарним відділенням «Укрпошти» - мобільних відділень. За планами керівництва АТ «Укрпошта», мобільні відділення будуть надавати усі види послуг мешканцям сіл та селищ, де закриються стаціонарні відділення.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Сьогодні відбудеться нарада керівника обласної дирекції «Укрпошта» зі старостами сіл, де планують закрити стаціонарні відділення. Буде доведений графік і порядок обслуговування мешканців мобільними відділеннями. Люди без послуг «Укрпошти» не залишаться, - запевнив очільник району.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район укрпошта пошта
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