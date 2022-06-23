Як Кременчуцька ОТГ: скільки переселенців прихистила Полтавщина

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У Полтавській області офіційно прийняли та розмістили майже 187 000 переселенців. Дані про офіційну статистику щодо кількості вимушених переселенців у нашій області навів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він також зауважив, що за неофіційною інформацією на території Полтавщини перебуває приблизно 280 000 вимушених переселенців.

Дмитро Лунін також додав, що наразі спостерігається відтік переселенців. Додому повертаються мешканці Сумщини та Харківщини. Через обстріли наразі у більшості залишаються мешканці Луганщини та Донеччини.

Наразі в Україні 15 тилових областей.