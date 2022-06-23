Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук

У Кременчуці офіційно зареєстрували понад 25 000 переселенців

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 257

 

Інформація станом на 23 червня

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 23 червня зареєстровано 25075 осіб. Про це повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.

Протягом минулої доби до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 6 осіб, усі були розселені. Всього з початку повномасштабної війни до Центру звернулися 14107 осіб.

Від початку повномасштабної війни кременчужанами надано 1201 приватне житло для безоплатного розміщення 3735 внутрішньо переміщених осіб.

За попередню добу видано 389 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам. Всього видано 27 503 продуктових наборів.
Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 29695 особи, за попередню добу - 341 особа.

За минулу добу в Кременчуці народилося 7 немовлят, у тому числі одне – в родині переселенців.

26 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування в заклади охорони здоров'я міста. Всього у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 26 цивільних осіб, які постраждали від війни (двоє на лікуванні в денному стаціонарі та 24 - на стаціонарі з цілодобовим перебуванням).

Минулої доби в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує обстріли цивільної та промислової інфраструктури по всій Україні.

Правоохоронці продовжують посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 47 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 115 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі:

  • Працівники КП «Благоустрій Кременчука» виконували прибирання на вулицях міста, проводили видалення аварійних дерев, покіс, працювали у парках та скверах міста.
  • Працівники «Кременчукводоканалу» забезпечували нормальне функціонування водогону та каналізаційної системи, виконували ремонтні та профілактичні роботи на мережах. Лабораторія підприємства контролює відповідність питної води санітарним нормам.
  • КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки.
  • КП «ШРБУ» продовжує ремонт автошляхів, у тому числі з використанням фрези та асфальтоукладальника. Проводиться оновлення дорожньої розмітки. Виконуються інші роботи з утримання дорожньої інфраструктури.
  • КП «Теплоенерго» проводить підготовку до опалювального сезону, виконує профілактичні роботи на тепломережах, ремонти теплових камер, інші роботи.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна переселенці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 24 від 16 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх