У Кременчуці офіційно зареєстрували понад 25 000 переселенців

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У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 23 червня зареєстровано 25075 осіб. Про це повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.

Протягом минулої доби до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 6 осіб, усі були розселені. Всього з початку повномасштабної війни до Центру звернулися 14107 осіб.

Від початку повномасштабної війни кременчужанами надано 1201 приватне житло для безоплатного розміщення 3735 внутрішньо переміщених осіб.

За попередню добу видано 389 продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам. Всього видано 27 503 продуктових наборів.

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 29695 особи, за попередню добу - 341 особа.

За минулу добу в Кременчуці народилося 7 немовлят, у тому числі одне – в родині переселенців.

26 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування в заклади охорони здоров'я міста. Всього у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 26 цивільних осіб, які постраждали від війни (двоє на лікуванні в денному стаціонарі та 24 - на стаціонарі з цілодобовим перебуванням).

Минулої доби в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує обстріли цивільної та промислової інфраструктури по всій Україні.

Правоохоронці продовжують посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 47 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 115 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі: