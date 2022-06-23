З обласного бюджету Кременчуку планують виділити 100 млн гривень на альтернативні котельні

На наступній сесії обласної ради мають намір винести розгляд питання про виділення Кременчуку млн гривень з резервного фонду для запуску альтернативних котелень зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час онлайн-брифінгу з обласними ЗМІ.
Він розповів, що напередодні в ОВА пройшла нарада щодо опалювального сезону в Кременчуці - шукали шляхи вирішення питання запуску опалення на лівобережжі.
Наступного тижня представники області та мають намір відвідати Кременчук, аби оглянути непрацюючі котельні та оцінити їх стан.
Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький закликав громадян переходити на індивідуальне опалення.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер