З обласного бюджету Кременчуку планують виділити 100 млн гривень на альтернативні котельні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 613

В області шукають шляхи вирішення питання запуску опалення на лівому березі Кременчука

На наступній сесії обласної ради мають намір винести розгляд питання про виділення Кременчуку млн гривень з резервного фонду для запуску альтернативних котелень зруйнованої рашистами Кременчуцької ТЕЦ.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час онлайн-брифінгу з обласними ЗМІ.

- На наступній сесії Полтавської облради виділимо 100 млн грн з обласного резервного фонду, щоб запустити альтернативні котельні, - сказав Лунін.

Він розповів, що напередодні в ОВА пройшла нарада щодо опалювального сезону в Кременчуці - шукали шляхи вирішення питання запуску опалення на лівобережжі.

Наступного тижня представники області та мають намір відвідати Кременчук, аби оглянути непрацюючі котельні та оцінити їх стан.

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький закликав громадян переходити на індивідуальне опалення.