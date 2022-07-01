Російського льотчика Головенського, мати якого живе у Кременчуці, хочуть обміняти на українських військових

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 1 951

Російського льотчика Олексія Головенського, мати якого живе у Кременчуці, а родичі його дружини – у Харкові, під час останнього обміну полонених планували відправити до рф.

На відео на хвилині 8.10 видно, як він називає своє ім'я, звання – майор – та каже, що знаходився у полоні 112 днів.

Також стає зрозуміло, що список полонених був узгоджений з обох сторін – української та російської. Проте рф раптом захотіла повернути двох VIP-полонених, і коли Україна вирішила робити все по початковому плану, відмовилася дотримуватися режиму тиші. Таким чином росія вже три рази зривала обмін військовими.