Російського льотчика Головенського, мати якого живе у Кременчуці, хочуть обміняти на українських військових

Російського льотчика Олексія Головенського, мати якого живе у Кременчуці, а родичі його дружини – у Харкові, під час останнього обміну полонених планували відправити до рф.
На відео на хвилині 8.10 видно, як він називає своє ім'я, звання – майор – та каже, що знаходився у полоні 112 днів.
Також стає зрозуміло, що список полонених був узгоджений з обох сторін – української та російської. Проте рф раптом захотіла повернути двох VIP-полонених, і коли Україна вирішила робити все по початковому плану, відмовилася дотримуватися режиму тиші. Таким чином росія вже три рази зривала обмін військовими.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер