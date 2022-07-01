«Жінка зайшла, у неї все лице у крові було», – працівник аптеки навпроти «Амстору» згадує той день

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 2 621

В аптеці через вибухову хвилю впав дах та повиламувало вікна

Працівник аптеки, яка знаходиться навпроти ТЦ «Амстор», через дорогу згадує той день, коли у супермаркет прилетіла російська ракета. На жаль, кременчужанин відмовився назвати ТЪ своє ім'я.

Каже, що в його аптеці через вибухову хвилю впав дах та повиламувало вікна. У торгівельному центрі на момент прильоту було дуже багато людей, а коли пролунав вибух, автівки та маршрутки біля «Амстора» почали швидко роз'їжджатися.

Працівники аптеки допомагали містянам, яких поранили уламки скла поблизу зупинки, надавали їм медичну допомогу. За словами очевидця, люди відмовлялися, коли пропонували їм викликати «швидку».

- Жінка зайшла, у неї все лице у крові було. Тут на зупинці хто стояв (того поранило – ред.)... Багато людей відмовилися: «Ні, нічого не треба!» Діставали з сумок щось, прикладали...

Точної цифри чоловік не пам'ятає, але працівники аптеки надали першу допомогу приблизно п'ятьом людям. Наголошує, що страшно не було, усвідомлення того, що сталося, прийшло вже ввечері вдома.