Історії тих, чих близькі зникли безвісти після ракетного удару в «Амстор»

«Суспільне Полтава» опублікувало історії людей, чих близькі зникли безвісти після ракетного удару в «Амстор». Родичі не полишають надію, що їхні найрідніші все ж таки живі і скоро вони зустрінуться.

Олена Полякова

Кременчужанин Микита Поляков після обстрілу не бачив свою дружину Олену (подружжя на фото вижче). Їй 31 рік, вона працівниця одного із закладів у торгівельному центрі «Амстор».

- Цього ж дня я почав телефонувати у всі лікарні, їздити по лікарнях, шукати. Реанімації, опікові відділення, центральна районна лікарня – марно. Ніякої інформації не дають. Моя дружина постійно до цього виходила в тривогу. У них (у закладі – ред.) було суворо.

Микита з Оленою знайомі 12 років. Зі сльозами на очах чоловік згадує крайню зустріч із дружиною:

- Я встаю рано на роботу, їду. Вона ще спить у цей час. Я її навіть не поцілував. Зазвичай цілую, а тут не поцілував.

Костянтин Возний

Олександр Байбуза розшукує 35-річного брата дружини Костянтина Возного, який працював у торгівельному центрі:

- Спочатку з ним був зв’язок, потім зв’язок зник, трубку він не брав. Коли був обстріл, розповідали люди, хто його бачив, що він знаходився у центральному проході будівлі.

Спочатку для ДНК-експертизи здав матеріали батько зниклого. Серед загиблих, яких знайшли під завалами, Костянтина не ідентифікували.