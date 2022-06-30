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Кременчук, Надзвичайні новини

Історії тих, чих близькі зникли безвісти після ракетного удару в «Амстор»

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 1 260

 

Родичі не полишають надію, що їхні найрідніші все ж таки живі і скоро вони зустрінуться

«Суспільне Полтава» опублікувало історії людей, чих близькі зникли безвісти після ракетного удару в «Амстор». Родичі не полишають надію, що їхні найрідніші все ж таки живі і скоро вони зустрінуться.

Олена Полякова

Кременчужанин Микита Поляков після обстрілу не бачив свою дружину Олену (подружжя на фото вижче). Їй 31 рік, вона працівниця одного із закладів у торгівельному центрі «Амстор».

- Цього ж дня я почав телефонувати у всі лікарні, їздити по лікарнях, шукати. Реанімації, опікові відділення, центральна районна лікарня – марно. Ніякої інформації не дають. Моя дружина постійно до цього виходила в тривогу. У них (у закладі – ред.) було суворо.

Микита з Оленою знайомі 12 років. Зі сльозами на очах чоловік згадує крайню зустріч із дружиною:

- Я встаю рано на роботу, їду. Вона ще спить у цей час. Я її навіть не поцілував. Зазвичай цілую, а тут не поцілував.

Костянтин Возний

Олександр Байбуза розшукує 35-річного брата дружини Костянтина Возного, який працював у торгівельному центрі:

- Спочатку з ним був зв’язок, потім зв’язок зник, трубку він не брав. Коли був обстріл, розповідали люди, хто його бачив, що він знаходився у центральному проході будівлі.

Спочатку для ДНК-експертизи здав матеріали батько зниклого. Серед загиблих, яких знайшли під завалами, Костянтина не ідентифікували.

- На даний момент взяли ДНК його синів. Тому що з тих людей, які в морзі, з ДНК його батька вони не співпали. Є надія, є інформація, є коментарі, і люди писали, що Костя в реанімації. Але не підтверджена ця інформація, - каже Олександр.

Сергій Маркович

Зниклого Сергія Марковича розшукує, зокрема, його дружина Катерина, донька Маргарита та сестра Наталія. Чоловікові 39 років. Зранку, як і зазвичай, він пішов на роботу.

- Коли я почула вибух, я одразу побігла до торгового центру. Він горів, пожежних не було. Одразу після вибуху я йому подзвонила. Навіть начебто він взяв слухавку. Нічого не було чутно, ми відключились. Я стала його набирати знову, але вже було зайнято. Ми просто всі, хто дзвонив, один одного перебивали. Набирали до того моменту, поки не відключився телефон, – говорить дружина Катерина Маркович.

За її словами, у лікарні всіх травмованих опізнали. Інформації щодо Сергія немає.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Суспільне Полтава
Теги: Амстор зниклі безвісти обстріл
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