Один із них – Олексій Головенський - таки пов’язаний з Кременчуком
У агенції Інтерфакс розпочався брифінг трьох російсько-фашистських льотчиків
Збиті на Миколаївщині:
Здійснювали польоти з метою розвідки та завдання удару по силах українських ППО.
Олексій Головенський, командир ескадрильї, майор 43-го штурмового авіаполку морської авіації, що базується в Саках розповів про те, які завдання виконував в Україні. З 23 лютого особистому складу полку був доведений наказ верховного головнокомандувача рф про вторгнення і захоплення України Із 24 числа полк приступив до бойових вильотів, маючи озброєння.
Він особисто з 24 лютого по 5 березня здійснив 7 вильотів. Про завдання розповів так: розвідка, виявлення радіотехнічних засобів, засобів ПВО України для подальшого подавлення. Виконував завдання як в акваторії Чорного, та і в акваторії Азовського морів. Авіація АР Крим також здійснювала з повітря підтримку російських військ під час вторгнення.
Полку була поставлене завдання підтримати морський десант, який висадиться в Україну. Усі вильоти виконувалися безпечно, так запевняло льотчиків командування. Керівництво доводило інформацію про те, що в Україні погана система ПВО.
Завдання, за словами Головенського, було те саме: розвідка, виявлення ПВО. У результаті протиповітряна оборона збила його літак двома ракетами, він сам катапультувався.
Він звернувся до військових рф із закликом зупинитися. А командирів – одуматися і відвести війська, як на землі, так і в повітрі.
Льотчик попросив вибачення за свої дії в Україні. Як з'ясувалося, у нього не лише мати на Полтавщині, а й родичі дружини в розбомбленому російськими колегами Харкові. Доля цих родичів, за словами Головенського, йому наразі не відома.
Усі три льотчика просили вибачення, хоча визнавали, що пробачити їхні дії неможливо.