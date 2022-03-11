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Вони бомбили українські міста: брифінг полонених російських льотчиків. Пізнє каяття (оновлено)

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 1 824

Один із них – Олексій Головенський - таки пов’язаний з Кременчуком

У агенції Інтерфакс розпочався брифінг трьох російсько-фашистських льотчиків

Збиті на Миколаївщині:

  1. Козлов Олексій Ігорович
  2. Головенський Олексій Сергійович.

Здійснювали польоти з метою розвідки та завдання удару по силах українських ППО.

  1. Криштопа Максим Сергійович Збитий над Харковом. Бомбив Харків.


«Навіщо нас посилають як м’ясо – незрозуміло»

 

Олексій Головенський, командир ескадрильї, майор 43-го штурмового авіаполку морської авіації, що базується в Саках розповів про те, які завдання виконував в Україні. З 23 лютого особистому складу полку був доведений наказ верховного головнокомандувача рф про вторгнення і захоплення України Із 24 числа полк приступив до бойових вильотів, маючи озброєння.

Мати збитого російського льотчика Головенського, яка живе у Кременчуці, просила за сина вибачення

Він особисто з 24 лютого по 5 березня здійснив 7 вильотів. Про завдання розповів так: розвідка, виявлення радіотехнічних засобів, засобів ПВО України для подальшого подавлення. Виконував завдання як в акваторії Чорного, та і в акваторії Азовського морів. Авіація АР Крим також здійснювала з повітря підтримку російських військ під час вторгнення.

Полку була поставлене завдання підтримати морський десант, який висадиться в Україну. Усі вильоти виконувалися безпечно, так запевняло льотчиків командування. Керівництво доводило інформацію про те, що в Україні погана система ПВО.

- 5 березня 2022 року, отримавши черговий злочинний наказ по здійсненню бойових вильотів мене направили з аеродрому Саки… - розповів Головенський про той день, коли його збили на Миколаївщині.

Завдання, за словами Головенського, було те саме: розвідка, виявлення ПВО. У результаті протиповітряна оборона збила  його літак двома ракетами, він сам катапультувався.

- Із цього виходить, що моє керівництво направило мене як наживку, на смерть… ПВО в Украні працює, працює відмінно. Навіщо нас посилають як м’ясо – незрозуміло. Звертаючись до українського народу, хочу сказати, що я дуже шкодую, що опинився на вашій території… шкодую, що виконував злочинні накази, - заявив Головенський під час пресконференції.

Він звернувся до військових рф із закликом зупинитися. А командирів – одуматися і відвести війська, як на землі, так і в повітрі.

- Зі мною поводяться добре, хоча я й військовий злочинець,- констатував він. І визнав, що на даний час йде не знищення військових об’єктів, а «глобальна неконтрольована зачистка міст, де продовжують жити люди України.».

Льотчик попросив вибачення за свої дії в Україні. Як з'ясувалося, у нього не лише мати на Полтавщині, а й родичі дружини в розбомбленому російськими колегами Харкові. Доля цих родичів, за словами Головенського, йому наразі не відома.

Усі три льотчика просили вибачення, хоча визнавали, що пробачити їхні дії неможливо.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Брифінг льотчики рф війна Путин против украинского народа
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