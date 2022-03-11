Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис грн на місяць - Резніков

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що військовим частинам вже перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану всім категоріям військовослужбовців.

- Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу. Наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки в усіх напрямках, – написав Олексій Резніков.

Міністр заявив, що 10 березня військовим частинам перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану всім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання Указів Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

- Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші. Грошове забезпечення учасників бойових дій становитиме 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними, – зазначив він.

Крім того, за словами Олексія Резнікова, налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.

- Ми діємо за визначеною процедурою, у нас ведеться постійна робота із закупівель, все добре. Звіти за їхніми результатами в електронній системі будуть оприлюднені після припинення чи скасування воєнного стану відповідно до постанови, – повідомив Міністр оборони.

Глава оборонного відомства зазначив, що влада концентрується на тому, щоб поставки були гарантовані і здійснювалися вчасно.

- Це стосується всього – від харчування до одягу до боєприпасів. Сформовані значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують, – додав він.

Зберігаймо єдність! Тримаймо стрій! Переможемо!

Слава Україні!