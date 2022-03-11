Мати збитого російського льотчика Головенського, яка живе у Кременчуці, просила за сина вибачення

Вона заявила, що їй дуже соромно за сина... А син розповів, що має родичів ще й в Харкові
Мати збитого російського льотчика Олексія Головенського, яка живе у Кременчуці, записала відеозвернення, у якому просить за сина вибачення. За її словами, про те, що син бомбардував українські міста та був збитий, вона дізналася зі ЗМІ.
Під час пресконференції Олексія Головенського запитали: як це, бомбити країну, де живуть родичі? Льотчик сказав, що хотів забрати родину у Краснодар. Також він повідомив, що вв його дружини родичі в Харкові.
Важливо: російський льотчик Олексій Сергійович Головенский НЕ пов'язаний з родиною ексдиректора льотного коледжу Володимира Головенського, останній спростовує будь-які зв'язки, вони просто однофамильці.