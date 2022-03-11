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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Мати збитого російського льотчика Головенського, яка живе у Кременчуці, просила за сина вибачення

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 4 282

Вона заявила, що їй дуже соромно за сина... А син розповів, що має родичів ще й в Харкові 

Мати збитого російського льотчика Олексія Головенського, яка живе у Кременчуці, записала відеозвернення, у якому просить за сина вибачення. За її словами, про те, що син бомбардував українські міста та був збитий, вона дізналася зі ЗМІ.

 

Під час пресконференції Олексія Головенського запитали: як це, бомбити країну, де живуть родичі? Льотчик сказав, що хотів забрати родину у Краснодар. Також він повідомив, що вв його дружини родичі в Харкові. 

Вони бомбили українські міста: розпочався брифінг полонених російських льотчиків

 

 

- Я не літав на такі завдання, але літали інші. Мені показали фото, я в шоці, як усе зачищене. Я навіть не знаю, де родичі, - відповів Головенський.

Важливо: російський льотчик Олексій Сергійович Головенский НЕ пов'язаний з родиною ексдиректора льотного коледжу Володимира Головенського, останній спростовує будь-які зв'язки, вони просто однофамильці. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: льотчики рф війна Путин против украинского народа
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