Мати збитого російського льотчика Головенського, яка живе у Кременчуці, просила за сина вибачення

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 4 282

Вона заявила, що їй дуже соромно за сина... А син розповів, що має родичів ще й в Харкові

Мати збитого російського льотчика Олексія Головенського, яка живе у Кременчуці, записала відеозвернення, у якому просить за сина вибачення. За її словами, про те, що син бомбардував українські міста та був збитий, вона дізналася зі ЗМІ.

Під час пресконференції Олексія Головенського запитали: як це, бомбити країну, де живуть родичі? Льотчик сказав, що хотів забрати родину у Краснодар. Також він повідомив, що вв його дружини родичі в Харкові.

- Я не літав на такі завдання, але літали інші. Мені показали фото, я в шоці, як усе зачищене. Я навіть не знаю, де родичі, - відповів Головенський.

Важливо: російський льотчик Олексій Сергійович Головенский НЕ пов'язаний з родиною ексдиректора льотного коледжу Володимира Головенського, останній спростовує будь-які зв'язки, вони просто однофамильці.