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Чоловіки масово повертаються з-за кордону, щоб боронити Україну – до військкоматів величезні черги

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 924

 

За 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч українців

Українські чоловіки, які на початку війни опинилися за кордоном, масово повертаються на рідну землю, аби боронити державу.

Як передає голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький, минулої доби на всіх переходах Львівщини кордон на виїзд перетнули 49,5 тисяч людей. Це свідчить про те, що потік охочих виїхати з України зменшився.

- Від початку війни кордон між Львівщиною та Польщею перетнули 795 тисяч 927 осіб. За інформацією Держприкордонслужби, повернулися в Україну за останню добу 17 тисяч людей, 14 тисяч з них — українці. Більшість — чоловіки, які планують стати до лав оборони України, —розповів Козицький.

Він також зауважив, що за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч наших громадян. Серед них близько 80% - чоловіки. Багато з них одразу йде до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів) щоб долучитись до лав Збройних Сил України та захищати рідну землю. Через це до ТЦК та СП створились величезні черги – війсккомати просто фізично не встигають оформлювати усіх бажаючих.

Через це до українців навіть звернулась заступник міністра оборони Ганна Маляр:

Друзі! Подвійні почуття.

З одного боку — емоційні скарги на: черги, тривалість процесу, незручності. З іншого — все це про ситуацію, з якою зіткнулися наші територіальні центри комплектування. Колишні військкомати просто накрила хвиля бажаючих стати у стрій на захист нашої країни. Мотивованих, патріотичних, готових без зволікань взяти зброю до рук.

Попри нашу готовність до будь-якого розвитку подій, така війни, як зараз, потребує надзусиль по всіх напрямах. Мобілізація під час війни: ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Деякі незручності і поточні проблеми можна і треба перетерпіти. Мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом «секретно».

Сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Робота, хоч і з певними ускладненнями, рухається за визначеним алгоритмом.

Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей. Це відповідь на запитання: у чому необхідність мобілізації представників здавалось би зовсім «мирних» спеціальностей. Українці, ви неймовірні! Давайте з розумінням пройдемо і цей етап.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти військкомат
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