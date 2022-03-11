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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росія готує провокацію проти Білорусі щоб втягнути її армію у війну проти України

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 461

 

Міністр оборони України Олексій Резніков терміново звернувся до білоруського народу із закликом не дати Путіну втягнути їх у війну проти України

Обращаюсь к беларусскому народу.

Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

Цель провокации — вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат.

Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Білорусь Міноборони
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