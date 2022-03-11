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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Провокація: росіяни обстріляли білоруське село Копані з території України (уточнено, додано)

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 1 268

 

Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом!

Російські окупанти обстріляли білоруський населений пункт Копані з території України. Як повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, це провокація, мета якої втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

11 березня о 14.30 від Державної прикордонної служба надійшла інформація, що російські літаки зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого обстріляли село Копані (Білорусь). Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині.

Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом!

Додано:

Також є інформація про обстріл н.п. Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь).

Разом з тим, білоруський канал Zerkalo.io, створений командою незалежного медіа Тut.by, передає, що мешканці села Копані не підтвердили інформацію про вибухи. Те ж саме сказали і жителі села Ворони, що у 9 км від Копані, теж нічого не чули, у них було тихо.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Рада» сказав, що провокацію зірвали завдяки тому, що її вчасно викрила СБУ та публічно повідомила про неї.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна обстріли Білорусь провокаторы
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