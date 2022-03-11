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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російські льотчики ще з січня знали, що буде війна з Україною і готувались до нападу

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 721

 

Про це розповів полонений російський льотчик підполковник Максим Криштоп 

Під час пресконференції в «Інтерфакс-Україна» полонений російський льотчик Максим Криштоп розповів що російську військову авіацію з січня готували до війни з Україною. Льотчикам у січні 2022 йому довели інформацію про підготовку до війни після чого їх почали тренувати до участі в бойових діях.

Сам Криштоп тричі бомбардував територію України. Двічі атакував військових, а 6 березня скидав бомби на цивільні будинки.

- У процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки, мирні люди. Але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання мене збили засоби ППО України. Після приземлення мене взяла в полон Нацгвардія України. Я усвідомлюю і визнаю жахливість своїх злочинів. Хочу попросити вибачення у всього українського народу за ту біду, що ми їм принесли. Обіцяю докласти всіх зусиль, щоб ця війна закінчилась якнайшвидше. І щоб залучили до відповідальності усіх винуватих у геноциді українців, - сказав Криштоп.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти
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