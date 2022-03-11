ЗСУ ліквідували командувача 29-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Колесникова

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 648

Про це у своєму Телерам-каналі повідомив пресцентр Міністерства оборони України

Збройні сили України продовжують знищувати керівничий склад окупаційних військ Російської Федерації. Цього разу у під час боїв в Україні був ліквідований командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ генерал-майор Андрій Колесников.

- Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу, – йдеться у дописі.