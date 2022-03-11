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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українська протиповітряна оборона щоденно знищує літаки, гелікоптери та ракети ворога

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 601

 

Професіоналізм українських військових вимушено оцінив полонений російський льотчик

Сьогодні у пресцентрі «Інтерфакс-Україна» відбувся брифінг за участю полонених російських льотчиків. Зокрема, один з них, військовослужбовець 43-го окремого штурмового авіаційного полку, що базується на аеродромі у місті Саки (АР Крим), майор Сергій Головенський під час свого виступу розповів:

— Починаючи від 23 лютого 2022 року, особовому складу полку, де я проходжу військову службу, було доведено наказ верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації про початок операції щодо вторгнення в Україну та подальшого її захоплення. З 24 лютого наш полк повністю був приведений у вищу ступінь бойової готовності, заряджений усіма видами озброєння, авіаційних засобів ураження та приступив до виконання бойових вильотів. З 24 лютого до 5 березня я особисто виконав 7 бойових вильотів, метою яких постійно були розвідка, виявлення радіотехнічних, радіовипромінювальних засобів протиповітряної оборони Збройних Сил України для їх подальшого придушення та знищення, а також у кожному вильоті постійне ведення візуальної повітряної та надводної обстановки як в акваторії Чорного, так і Азовського морів... Моєму авіаційному полку було доведене завдання про планування висадки морського десанту з кораблів військово-морського флоту на територію України, і мені, як авіації, потрібно було забезпечувати їхню підтримку під час висадки. Усі мої вильоти і моїх однополчан виконувались безпечно, ніхто нічим не переймався, тому що наше керівництво постійно нам доводило, що «Україна слабка у протиповітряній обороні, що все старе, не працює, тому літайте, вторгайтеся, нічого не бійтеся».

У результаті 5 березня 2022 року, отримавши черговий злочинний наказ щодо виконання бойового вильоту, я злетів з аеродрому Саки й мене спрямували на територію України, до Миколаївської області, з метою виявлення радіовипромінювальних засобів протиповітряної оборони ЗСУ для подальшого знищення, а також постійного ведення розвідки літальних апаратів на території України. У цьому бойовому вильоті протягом пів години я здійснював розвідку, ні про що не підозрюючи, ні про що не думаючи, у результаті чого був збитий протиповітряною обороною Збройних Сил України двома ракетами, катапультувався і потрапив до рук українських військових. З цього виходить, що мене моє керівництво просто відправило як наживку, на стовідсоткову загибель, нічого мені не довівши. І судячи зі збитих літаків ВКС Росії, про це не доводилося нікому. ППО на території України працює, працює на відмінно. Навіщо нас посилають як м’ясо — незрозуміло.

Варто нагадати, що лише за минулу добу ЗСУ знищили десять російських літаків. Таку інформацією надало Командування Повітряних Сил ЗСУ. Зенітно-ракетними підрозділами вражені чотири повітряні цілі: три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після поразки не долетів до власного аеродрому та впав на території РФ. Авіацією Повітряних Сил теж уражено не менше чотирьох повітряних цілей - переважно літаки Су-25.

А підрозділами Сухопутних військ збито два штурмовики Су-25. Один з них був збитий «Стінгером».

За даними Генштабу ЗСУ усього за час війни знищено 57 літаків та 83 гелікоптерів російських окупантів.



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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти
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