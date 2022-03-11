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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росія хоче завезти в Україну 16 тисяч бойовиків із Близького Сходу

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 513

 

Офіс президента попереджає, що РФ готує в Україні «сирійський сценарій»

Вербування тисяч бойовиків ІДІЛ для війни в Україні та заяви з РФ про хімічну зброю свідчать, що Росія хоче реалізувати в Україні «сирійський сценарій».

Про це у Twitter повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

- Російські офіційні особи, зокрема міністр Шойгу, оголосили про поспішний набір 16 000 колишніх бойовиків ІД для використання проти українських цивільних осіб. Вербування ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації «сирійського сценарію» в Україні, — пише радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин
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