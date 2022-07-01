За 18 тижнів війни поліція розпочала більше 20 тис. кримінальних справ за фактами воєнних злочинів рф
Сьогодні, 08:04
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Поліцейські отримали та опрацювали понад 3 млн повідомлень від громадян
За 18 тижнів повномасштабної війни Національна поліція України розпочала понад 20 600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф.
За час широкомасштабної війни поліція:
- отримала та опрацювала понад 3 млн повідомлень від громадян (це, в середньому, по 23,5 тисячі звернення за добу);
- зареєструвала понад 95,5 тисяч злочинів (у 26 тисячах кримінальних проваджень фігуранти вже отримали повідомлення про підозру);
- відкрила більше 900 кримінальних проваджень за колабораціонізм, 153 особи - в статусі підозрюваних;
- викрила 97 ДРГ та затримано понад 990 осіб за підозрою у диверсійній діяльності;
- зафіксувала понад 18,8 тисяч майнових злочинів, з яких більше 18 тисяч – крадіжки (більш як 4100 підозрюваних осіб встановили);
- розпочала понад 800 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію (більше 280 матеріалів уже скеровані до суду);
- зареєструвала більш як 280 кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, 35 людей отримали повідомлення про підозру за скоєння цих злочинів;
- знайшла 2764 зниклі дитини, а 177 діток ще знаходяться у розшуку;
- заблокувала понад 3,8 тисяч ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 28 млн користувачів.
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