Суд заборонив вже 12 проросійських партій: які у списку заборонених

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 388

За останній час Восьмий адміністративний апеляційний суд міста Львова виніс низку рішень щодо заборони проросійських партій

За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні. Про це повідомляє СБУ. Список заборонених політичних структур: «Опозиційна платформа - За життя» «Опозиційний блок» «Партія Шарія» «НАШІ» «Соціалісти» «Ліва опозиція» «Партія справедливості та розвитку» «Держава» «Блок Володимира Сальдо» «Соціалістична партія України» «Союз лівих сил» «Прогресивна соціалістична партія України» Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.

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