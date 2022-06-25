Суд заборонив вже 12 проросійських партій: які у списку заборонених

За останній час Восьмий адміністративний апеляційний суд міста Львова виніс низку рішень щодо заборони проросійських партій
За ініціативи Служби безпеки України суд заборонив діяльність вже 12 проросійських партій в Україні.
Про це повідомляє СБУ.
Список заборонених політичних структур:
«Опозиційна платформа - За життя»
«НАШІ»
«Соціалісти»
«Ліва опозиція»
«Партія справедливості та розвитку»
«Держава»
«Блок Володимира Сальдо»
«Соціалістична партія України»
«Союз лівих сил»
«Прогресивна соціалістична партія України»
Зазначається, що представники цих партій ретранслювали офіційну позицію Росії щодо України, підтримували та популяризували антиукраїнську політику і створювали загрозу національній безпеці держави.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер