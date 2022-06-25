Авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала ударів по ворогу: Генштаб про втрати окупантів

Авіація Повітряних Сил ЗС України щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів. 24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку – знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.
Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
А Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 червня
особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1511 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,
артилерійських систем – 764 (+5) од,
РСЗВ - 241 (+0) од,
засобів ППО - 99 (+0) од,
літаків – 217 (+1) од,
гелікоптерів – 184 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),
крилатих ракет - 137 (+0),
кораблів /катерів - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,
спеціальної техніки - 60 (+0).
- Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер