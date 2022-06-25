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Авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала ударів по ворогу: Генштаб про втрати окупантів

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 633

 

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках

Авіація Повітряних Сил ЗС України щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів. 24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку – знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.

Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

А Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 червня

особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1511 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,

артилерійських систем – 764 (+5) од,

РСЗВ - 241 (+0) од,

засобів ППО - 99 (+0) од,

літаків – 217 (+1) од,

гелікоптерів – 184 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),

крилатих ракет - 137 (+0),

кораблів /катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,

спеціальної техніки - 60 (+0).

- Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів оперативна інформація
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