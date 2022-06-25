У МОН запустили гарячу лінію для онлайн-консультацій абітурієнтів

Для абітурієнтів запустили гарячу лінію на період вступної кампанії.
Вона працюватиме з 24 червня до 9 вересня, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.
Абітурієнти можуть звернутися, якщо:
Консультації можна отримати телефоном за номером 0 (800) 50-45-70.
Також можна подавати звернення електронною поштою vstup2022@mon.gov.ua.
Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії – 1545 (для осіб із ТОТ – 0 800 50 44 25).
З питань щодо документів про повну загальну освіту варто телефонувати за номерами:
+38 (044) 481-47-62;
+38 (044) 481-47-66.
Щодо технічних консультацій з питань реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв:
+38 (044) 290-18-13;
+38 (067) 551-24-74;
+38 (093) 342-38-63;
+38 (095) 281-13-54;
У розв’язанні питань щодо вступних випробувань:
+38 (044) 486-09-62;
+38 095 903 95 10;
Вступникам до закладів професійної освіти нададуть консультацію за номерами:
+38 (044) 287-82-46;
+38 (044) 287-82-13.
Якщо помітили порушення:
+38 (044) 236-33-58;
+38 (044) 236-34-31;
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер