Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Освіта, Україна, Світ

У МОН запустили гарячу лінію для онлайн-консультацій абітурієнтів

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 113

 

Вона працюватиме до 9 вересня

Для абітурієнтів запустили гарячу лінію на період вступної кампанії. 

Вона працюватиме з 24 червня до 9 вересня, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Абітурієнти можуть звернутися, якщо:

  • виникли питання щодо вступної кампанії;
  • вони стали свідком факту порушення.

Консультації можна отримати телефоном за номером 0 (800) 50-45-70.

Також можна подавати звернення електронною поштою vstup2022@mon.gov.ua.

Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії – 1545 (для осіб із ТОТ – 0 800 50 44 25).

З питань щодо документів про повну загальну освіту варто телефонувати за номерами:

+38 (044) 481-47-62;

+38 (044) 481-47-66.

Щодо технічних консультацій з питань реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв:

+38 (044) 290-18-13;

+38 (067) 551-24-74;

+38 (093) 342-38-63;

+38 (095) 281-13-54;

vstup@inforesurs.gov.ua.

У розв’язанні питань щодо вступних випробувань: 

+38 (044) 486-09-62;

+38 095 903 95 10;

zno_info@testportal.gov.ua.

Вступникам до закладів професійної освіти нададуть консультацію за номерами:

+38 (044) 287-82-46;

+38 (044) 287-82-13.

Якщо помітили порушення: 

+38 (044) 236-33-58;

+38 (044) 236-34-31;

vstup@sqe.gov.ua.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вступна кампанія абітурієнти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх