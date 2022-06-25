Звідки візьмуть централізоване опалення для Кременчука, і чи на всіх його вистачить?

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 640

Чи буде Кременчук опаленням взимку? Адже рашисти трьома ракетними ударами розбомбили Кременчуцьку ТЕЦ - джерело централізованого опалення. Міська влада на даний час орієнтує кременчужан відокремлюватися – тобто переходити на індивідуальне. На жаль, не всі містяни зможуть це зробити – про це в нашому попередньому матеріалі.

То який вихід пропонує міська влада? Про це розповів заступник міського голови Кременчука Іван Москалик.

Спойлер

Розуміючи, що не всі зможуть відокремитися, міська влада «нашкребла» тепловий резерв потужностей, яким згодні поділитися промислові підприємства. Але систему теплопостачання доведеться дещо переробити. Про будівництво нових котелень за 2,34 млдр грн уже ніхто не згадує.









«Зелене світло» для індивідуалістів

- Пане Іване, мер оприлюднив алгоритм переходу на індивідуальне та автономне опалення. Він відповідає нормативній базі щодо Порядку встановлення такого опалення (Зокрема, Законам про ЖКП, про теплопостачання, Наказу №169 від 26.07.19). Так у чому конкретно спрощення для Кременчука?

- Ми підштовхуємо людей до індивідуального опалення, буквально беремо за руку і ведемо, показуємо шляхи. У цьому й сприяння та спрощення. Адже можна дозволити (за законом), але створити такі умови, що люди не пройдуть цей шлях. Проте мер, навпаки, орієнтує на індивідуальне опалення: щоб ми (міська влада – ред.) максимально не затягували це питання і допомагали, чим могли; щоб не було затримок і процедура узгодження тривала не більше 5 днів. Ми адресували листи «Кременчукгазу», «Полтаваобленерго» та управителям – від управителів залежить видача технічних умов, пов’язаних із димо-, газовідведенням. Вони обов’язково розглядають питання димовентканалів (можливо чи не можливо надати дозвіл).

- Вищезгаданий Порядок передбачає стислі терміни для відключення – не пізніше 1 вересня. Тобто часу на всю процедуру узгоджень, отримання технічних умов, проєктування та власне робіт залишається трохи більше 2 місяців. Чи можливо взагалі встигнути перейти на автономку за цей час? Чи здатні всі організації, від яких це залежить, зробити все настільки швидко?

- Технічно можливо все! Але після отримання технічних умов люди починають рахувати гроші. До того ж, закон чітко передбачає, що без опалення не можуть залишитися місця загального користування. І їх теж людям потрібно буде брати на себе. А технічно – все можливо. Я розумію, якщо з дозволами на пошук підрядників прийде одночасно 20-30% будинків, то, мабуть, такої кількості підрядників одразу не буде – щоб виконати всі роботи до 1 вересня. Та спробувати можна. Чим швидше люди братимуть на себе відповідальність і це вирішуватимуть, тим швидше запуститься процес. Але (кажу ще раз) ми зараз даємо людям можливіть прийняти рішення, даємо зелене світло. Паралельно займаємося централізованим опаленням. Місто має бути готовим до подачі теплоносія централізовано, бо у зоні відповідальності Кременчуцької ТЕЦ - 899 будинків. І зрозуміло, що вся ця кількість не зможе перейти на індивідуальне чи автономне опалення. Але нам хотілося б, щоб це було 20-30%, це зменшить навантаження на централізоване теплопостачання. Зі свого боку, ми займаємося і тепловими мережами – це стандартна підготовка. І генерацією також займаємося – рухаємося в цьому напрямку.

- Вищезгаданий Порядок також передбачає, що в будинках має бути технічна можливість для переходу на індивідуальне опалення. У скількох кременчуцьких багатоквартирних будинках наразі вже є така можливість? Дайте список таких будинків. Бо може трапитися так: люди пройдуть усю процедуру – а виявиться, що технічної можливості немає.

- Технічна можливіть є всюди, але тут важлива ціна питання. Якщо говорити про технічну здатність будинків на сьогодні, то, звісно ж, у першу чергу, така технічна можливість є там, де розводка опалення не вертикальна, а горизонтальна. Там взагалі немає проблем, тому що через квартиру не проходять стояки. Але якщо через квартиру проходять стояки (як у більшості стандартних будинків), то у самій квартирі при влаштуванні нової розводки опалення та підключенні треба виконати набагато більше робіт. Якщо розводка горизонтальна – і вводи окремо на кожну квартиру (не через квартиру сусіда), там простіше, бо фактично розводка на квартиру вже готова. Треба лише зробити врізку, поставити котел – робіт по мінімуму. Такі будинки теж у місті є. Це не будинки серії БК-9 (блочні) і не хрущовки, це більш нові будинки – забудови від 1996 року та новіші.

- Списком не займалися?

- Списком можна займатися, але навіщо опрацьовувати ті будинки, які не хочуть відмовлятися від централізованого опалення? Навіщо витрачати на це час? Якщо є запит по конкретному будинку – ми його виконуємо.

- Ми розмовляли про газове опалення з керівником ПрАТ «Кременчукгаз» Богданом Оксененком. Він каже, що автономне опалення (на будинок) – більш реальний варіант, ніж індивідуальне (на кожну квартиру). А до якого шляху схиляється міська влада?

- Міська влада йде шляхом як автономного, так й індивідуального опалення. Усе залежить лише від людей. Але якщо я ставлю собі котел у квартирі – я за нього відповідаю. А якщо в мене котельня буде у підвалі, у прибудові, тоді потрібно думати, хто буде займатися обслуговуванням та утриманням цієї котельні – управитель чи ще хтось. Тому для людей максимально комфортно, коли це – їхня власність, і в них у квартирі.



Як відновлять централізоване опалення

- Не всюди (на сьогодні) є можливість встановити індивідуальне опалення. Давайте поговоримо про всі 899 будинків, що живилися від ТЕЦ. Яка робота щодо їх опалення проводиться вже зараз?

- На сьогодні ми розглядаємо генерацію теплоносія від наших промислових підприємств, які мають котельні. Я не можу (виходячи з питань безпеки) називати ці підприємства, але є домовленість, що вони можуть давати тепло у міську мережу. Для деяких потрібен ремонт – але в цілому вони у придатному стані. У цілому ми наберемо до 190 МВт теплової енергії. Це при тому, що середнє споживання лівобережжя взимку 150-160 МВт на годину. Так, на піку (у холоди) споживання доходило до 225 МВт, але якщо в нас буде 190 МВт на годину – однозначно, опалювальний сезон ми «витягнемо», поза сумнівами. Крім того, деякі медичні заклади розглядають питання переходу на автономне опалення – це зменшить навантаження на загальну теплову мережу.

- Скільки грошей потрібно на цей варіант запуску централізованого опалення, про який ви розповіли?

- Зараз проводимо ревізію обладнання. Є розуміння на рівні Кабміну. Кременчуку мають дати 100 мільйонів гривень на технічну підготовку: нам треба буде зробити нові врізки у магістральні мережі, поставити насосні групи, які регулюватимуть гідравлічний режим; налагодити роботу. Зрозуміло, що потрібна реконструкція.

- Головне питання: встигнете?

- А в нас що, є вибір?