Ворог завдав масованого ракетного удару по території України - випустив близько 40 ракет

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Ракетні удари вночі на вранці нанесені по Київській, Житомирській, Миколаївській та Чернігівській областям

Всю ніч суботи, 25-го червня, росіяни били ракетами по території України.

Зокрема, з території білорусі були обстріляні Чернігівська, Житомирська та Київська області. Повідомляється, що під удар потрапило селище Десна, біля якого розташовані військові полігони.

За словами очевидців, кілька вибухів було чути на півночі Київщини. З Житомирської області ЗМІ публікують знімки характерних слідів у небі від роботи ППО. Очевидці повідомляють про понад 20 вибухів на Житомирщині.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також повідомив, що було чути вибухи.

Крім того, вночі був обстріляний Харків, а вже зранку серію вибухів пролунала у Миколаєві. Є інформація, що були прильоти у Дніпропетровській та Львівській областях.

Соцмережі повідомляють, що нібито над Києвом збили ракету, пуск був із боку Білорусі.

Інформації про наслідки обстрілів поки немає.