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Окупанти нанесли авіаудари та обстрілювали з артилерії Лисичанськ - намагаються блокувати місто

Сьогодні, 07:38 Переглядів: 310

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06.00

Розпочалася 122 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил республіки білорусь суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни.

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі.

На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до нанесення ракетних ударів по об’єктам на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ оперативна інформація російські окупанти
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