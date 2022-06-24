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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Кабмін ухвалив рішення щодо початку занять у школах

Вчора, 20:02 Переглядів: 1 199

 

Навчання в закладах середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо термінів нового навчального року 2022-2023 років.

Як повідомило Міністерство освіти та науки, традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.

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Ухвалена урядом постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану одночасно з набранням чинності законодавчих змін до ЗУ «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану.

На Кременчуччині навчання дітей у школах може бути і офлайн – в залежності від їх готовності
- Наголошуємо, організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. В умовах війни обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти повинні приймати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу, - зазначили в МОН.

Нагадаємо, шо у Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький. Причина –  відсутність сховищ у навчальних закладах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: навчальний рік
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