Кабмін ухвалив рішення щодо початку занять у школах

Вчора, 20:02 Переглядів: 1 199

Навчання в закладах середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо термінів нового навчального року 2022-2023 років.

Як повідомило Міністерство освіти та науки, традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.

Ухвалена урядом постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану одночасно з набранням чинності законодавчих змін до ЗУ «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану.

- Наголошуємо, організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. В умовах війни обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти повинні приймати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу, - зазначили в МОН.

Нагадаємо, шо у Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький. Причина – відсутність сховищ у навчальних закладах.

