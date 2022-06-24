Кабмін ухвалив рішення щодо початку занять у школах

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо термінів нового навчального року 2022-2023 років.
Як повідомило Міністерство освіти та науки, традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.
Ухвалена урядом постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану одночасно з набранням чинності законодавчих змін до ЗУ «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, шо у Кременчуці з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі. Про це заявив мер нашого міста Віталій Малецький. Причина – відсутність сховищ у навчальних закладах.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер