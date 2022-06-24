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В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує 4 носії крилатих ракет

Вчора, 19:34 Переглядів: 385

 

Оперативна інформація станом на 18.00 24 червня щодо російського вторгнення

Триває 121 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує 4 носії крилатих ракет морського базування.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли.

Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зведення Генштаб ЗСУ війна
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