Колишній кременчуцький лісничий незаконно нарубав дерев на 450 тисяч гривень

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Полтавська обласна прокуратура забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно колишнього лісничого одного зі структурних підрозділів державного підприємства «Кременчуцьке лісове господарство».

За даними слідства, у лютому минулого року, перебуваючи на посаді, лісничий на території полезахисної лісової смуги в адміністративних межах Кобеляцької територіальної громади без дозвільних документів здійснив незаконну порубку більше 30 дерев різних порід, спричинивши вказаній територіальній громаді майже 450 тис. грн збитків.

Наразі особі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев у захисному лісовому насадженні, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Полтаві.