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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині перекинувся мікроавтобус: травмувалось троє пасажирів

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 190

 

Поліція встановлює обставини події

23 червня, близько 22.00, до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що на 96 кілометрі автодороги сполученням Решетилівка — Кобеляки — Царичанка — Дніпро, перекинувся мікроавтобус.

Отримавши інформацію на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 35-річний мешканець Львівщини, керуючи Volkswagen LT35 під час руху з’їхав у кювет, після чого мікроавтобус перекинувся.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє пасажирів мікроавтобусу: 47 і 31 річний (мешканці Київщини), 47-річний (мешканець Львівщини), їх госпіталізували до лікарні. Водій та ще один пасажир не травмувалися.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини події.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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