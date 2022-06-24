Окупанти викрадають дітей та родичів українських військових та шантажують їх безпекою

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 265

Випадки викрадення родичів українських військових, у тому числі дітей, на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

- На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця. Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних. Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Розвідники зазначають, що з міркувань безпеки, вони не називають імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина.