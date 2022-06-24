Алла Антонова психологиня благодійного фонду "Запорука", онкопсихологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розслідує понад 260 шахрайств, вчинених «банкірами»

Вчора, 20:29 Переглядів: 278

 

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!

Упродовж червня цього року спостерігається збільшення кількості звернень громадян до поліції Полтавщини про вчинення відносно них шахрайських дій. Найчастіше шахраї телефонують людям на їх мобільні та стаціонарні номери телефонів. Вони представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації, з рахунків громадян зловмисники знімають кошти.  

За інформацією Управління карного розшуку поліції Полтавщини, з початку року в області зареєстровано понад 260 фактів телефонних шахрайств, вчинених псевдобанкірами.

Аби не потрапити до пастки шахраїв, поліція Полтавщини закликає громадян бути пильними та дотримуватися елементарних заходів безпеки під час спілкування з незнайомцями по телефону.

Поліція рекомендує:

  • Якщо до вас зателефонували і представилися банківським працівником та просять надати особисту, конфіденційну інформацію, або інформацію про вашу банківську картку або наполягають на перевипуску вашої картки - негайно припиніть розмову.
  • Ні за яких обставин не давайте жодної інформації про себе та свої банківські рахунки стороннім особам.
  • Зателефонуйте на контактний номер вашого банку та повідомте службу безпеки про подібні телефонні дзвінки шахраїв.
  • У разі необхідності, заблокуйте банківську картку до з’ясування обставин, щоб зберегти власні заощадження.
  • Якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх