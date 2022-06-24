На Полтавщині поліція розслідує понад 260 шахрайств, вчинених «банкірами»

Вчора, 20:29 Переглядів: 278

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!

Упродовж червня цього року спостерігається збільшення кількості звернень громадян до поліції Полтавщини про вчинення відносно них шахрайських дій. Найчастіше шахраї телефонують людям на їх мобільні та стаціонарні номери телефонів. Вони представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації, з рахунків громадян зловмисники знімають кошти.

За інформацією Управління карного розшуку поліції Полтавщини, з початку року в області зареєстровано понад 260 фактів телефонних шахрайств, вчинених псевдобанкірами.

Аби не потрапити до пастки шахраїв, поліція Полтавщини закликає громадян бути пильними та дотримуватися елементарних заходів безпеки під час спілкування з незнайомцями по телефону.

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