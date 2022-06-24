На Полтавщині поліція розслідує понад 260 шахрайств, вчинених «банкірами»
Вчора, 20:29
Переглядів: 278
Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!
Упродовж червня цього року спостерігається збільшення кількості звернень громадян до поліції Полтавщини про вчинення відносно них шахрайських дій. Найчастіше шахраї телефонують людям на їх мобільні та стаціонарні номери телефонів. Вони представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації, з рахунків громадян зловмисники знімають кошти.
За інформацією Управління карного розшуку поліції Полтавщини, з початку року в області зареєстровано понад 260 фактів телефонних шахрайств, вчинених псевдобанкірами.
Аби не потрапити до пастки шахраїв, поліція Полтавщини закликає громадян бути пильними та дотримуватися елементарних заходів безпеки під час спілкування з незнайомцями по телефону.
Поліція рекомендує:
- Якщо до вас зателефонували і представилися банківським працівником та просять надати особисту, конфіденційну інформацію, або інформацію про вашу банківську картку або наполягають на перевипуску вашої картки - негайно припиніть розмову.
- Ні за яких обставин не давайте жодної інформації про себе та свої банківські рахунки стороннім особам.
- Зателефонуйте на контактний номер вашого банку та повідомте службу безпеки про подібні телефонні дзвінки шахраїв.
- У разі необхідності, заблокуйте банківську картку до з’ясування обставин, щоб зберегти власні заощадження.
- Якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.