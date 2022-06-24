Податись на грантовий проєкт через «єРобота» можна буде у Дії

Вчора, 21:03 Переглядів: 282

Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу .

- Ми хочемо, аби люди залишалися жити та працювати в Україні. Бачили тут можливості й перспективи. Саме на це і спрямована програма «єРобота». Поступово в Дії з’явиться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проєктів. Все буде зручно, швидко і прозоро, - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що «єРобота» – це перша з восьми ланок нової економічної стратегії та політики Кабміну. За словами очільника уряду, ще однією такою ланкою має стати нова політика підтримки українського виробника, заохочення до споживання українського.

Шмигаль також зазначив, що проєкт «єРобота» дасть змогу кожному, хто має бажання, навички та план, запустити власну справу, розширити малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запускає ще три програми підтримки бізнесу в межах проєкту «єРобота»: гранти для обробної промисловості, ІТ-сектору та стартапів і гранти для навчання «Старт в ІТ».

Раніше уряд представив програму підтримки для запуску мікробізнесу (пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо); безповоротні гранти для агросектору для створення садів і теплиць.