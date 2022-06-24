Навіть у найтемніші часи серця українців відкриті: британський актор Том Фелтон підтримав Україну

Вчора, 21:33 Переглядів: 297

Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав відеозвернення до українців. Зокрема він подякував за те, що навіть під час війни українці рятують тварин. Про це повідомила Facebook-сторінка зоозахисної організації UAnimals.

Том Фелтон вже не вперше з початку повномасштабної російсько-української війни підтримує українців.

Цього разу актор подякував українцям за те, що навіть під час воєнних дій вони не забувають рятувати та допомагати тваринам.

Також актор закликав підтримувати діяльність UAnimals.

- Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин, – сказав Фелтон.

Варто зауважити, що раніше британський актор закликав своїх підписників в Instagram фінансово допомогти Україні, залишивши посилання на сторінку некомерційної організації Razom for Ukraine.

На початку повномасштабної російсько-української війни Том Фелтон також опублікував допис з підтримкою України та зображення з блакитно-жовтим українським прапором.