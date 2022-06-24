Українські десантники знищили ворожу колону з боєприпасами та пальним

Артилеристи Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили колону російських загарбників з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Про це командування ДШВ ЗСУ повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідний відеозапис.
Зазначається, що на опублікованому відео зафіксовано, як бійці артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили ворожу колону автомобілів марки Камаз, «під зав’язку запаковану» боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер