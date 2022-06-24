Українські десантники знищили ворожу колону з боєприпасами та пальним

Вчора, 22:00 Переглядів: 381

Артилеристи Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили колону російських загарбників з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Про це командування ДШВ ЗСУ повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідний відеозапис.

Зазначається, що на опублікованому відео зафіксовано, як бійці артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили ворожу колону автомобілів марки Камаз, «під зав’язку запаковану» боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

- Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів, – ідеться в повідомленні.