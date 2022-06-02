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Тарифи по зупинках на маршрутах з Кременчука до Устимівки і Салівки, та з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 208

  

Кременчуцька РВА оприлюднила тарифи по зупинках ще на 3 приміських маршрутах

Минулого тижня Кременчуцька районна військова адміністрація відкрила «гарячу лінію», по якій можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах.

Начальник РВА Олег Лєднік сьогодні на брифінгу зазначив, що на цю «гарячу лінію» поступаю доволі багато дзвінків. По усім скаргам та конфліктним ситуаціям оперативно приймаються рішення.

- Усі звернення та скарги ми розглядаємо у робочому порядку. Є повне взаєморозуміння з перевізниками, тому все вирішується дуже швидко, - зазначив очільник РВА.

Сьогодні, 2 червня, Олег Лєднік оприлюднив тарифи по зупинкам ще на трьох приміських маршрутах: з Кременчука до Устимівки і Салівки та з Горішніх Плавнів до Кременчука.

Він також нагадав про номер «гарячої лінії» Кременчуцької районної військової адміністрації, по якому можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах – 063-934-5730.

Тарифи по зупинках з Кременчука до Горішніх Плавнів можна подивитись ТУТ
Тарифи по зупинках з Кременчука до Глобиного, Кам’яних Потоків та Келеберди можна подивитись ТУТ
Тарифи по зупинках з Кременчука до Горішніх Плавнів (через Дмитрівку), Максимівки та Демидівки можна подивитись ТУТ

Нагадаємо, з 16 травня у Кременчуцькому районі приблизно на 30% подорожчали тарифи на приміські пасажирські перевезення.

 



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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район тарифи маршрутки гаряча лінія
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