Тарифи по зупинках на маршрутах з Кременчука до Максимівки, Демидівки та Горішніх Плавнів

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Минулого тижня начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік проінформував журналістів щодо відкриття «гарячої лінії», по якій можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах, та оприлюднив тарифи на проїзд по кожній зупинці на маршруті з Кременчука до Горішніх Плавнів, Глобиного, Кам’яних Потоків та Келеберди.

Сьогодні, 31 травня, він оприлюднив тарифи по зупинкам ще на трьох приміських маршрутах: з Кременчука до Максимівки, Демидівки та Горішніх Плавнів (через Дмитрівку).

Він також нагадав про номер «гарячої лінії» Кременчуцької районної військової адміністрації, по якому можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах – 063-934-5730

Тарифи по зупинкам від Кременчука до Горішніх Плавнів можна подивитись ТУТ

Тарифи по зупинкам на трьох приміських маршрутах: з Кременчука до Глобиного, Кам’яних Потоків та Келеберди можна подивитись ТУТ

Нагадаємо, з 16 травня у Кременчуцькому районі приблизно на 30% подорожчали тарифи на приміські пасажирські перевезення.





