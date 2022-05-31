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У Кременчуці дідусь випав із 3 поверху – відкрито провадження за підозрою в умисному вбивстві

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 700

  

Тіло 86-річнго пенсіонера виявили вчора поблизу однієї із багатоповерхівок

Поліція Полтавщини встановлює причини смерті чоловіка у Кременчуці. Його тіло без ознак життя вчора, 30 травня, близько 13.40 знайшли місцеві мешканці поблизу однієї із багатоповерхівок. Вони одразу повідомили поліцію. Обставини смерті чоловіка з’ясовуються у рамках відкритого кримінального провадження.

Про це сьогодні повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

- Отримавши інформацію про виявлення тіла людини, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявилася місцевий чоловік, 1936 року народження, житель цього ж будинку. За попередніми даними пенсіонер випав із 3-го поверху. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено до бюро судово-медичної експертизи, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької  окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вбивство Кременчук
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