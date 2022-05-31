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Котелевський райсуд позбавив волі двох окупантів на 11,5 років за обстріли Харьківщини

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 273

 

Обох російських військових визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни

У Котелевському районному суді сьогодні, 31 травня, оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову.

Про це повідомляє «Суспільне».
Водія-зарядника «Града» Олександра Бобикіна та навідника Олександр Іванова визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року з території російської Бєлгородської області Бобикін та Іванов здійснювали артобстріл Харківщини. У прокуратурі наголошують, що снаряди влучили у житлові будинки в селищі Козача Лопань та у ветеринарний ліцей поблизу Дергачів. Цивільні об'єкти зруйновано.

Далі російські військові перетнули державний кордон України та продовжили обстріли Харківської області. Після розгрому колони українські військові взяли Бобикіна та Іванова у полон.

Вони повністю визнали свою вину та заявили про каяття.

Суд визнав каяття обставиною, що пом'якшує вирок, однак відкинув доводи про те, що росіяни нібито діяли під примусом. Обом обвинуваченим призначили 11 років і 6 місяців ув'язнення. Термін відбування покарання відлічується з 6 квітня 2022 року, коли окупантів затримали.

До набрання чинності вироку в Бобикіна та Іванова залишатиметься запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали про зменшення термінів ув’язнення – до 8 років.
Нагадаємо, 23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти вирок суду Котельва обстріли
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