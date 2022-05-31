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Кременчук, Надзвичайні новини, Споживач

На сайті Кабміну збирають підписи під петицією проти централізованого опалення у Кременчуці

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 1 249

 

Петицію розмістили 31 травня – до кінця збору підписів залишилось 90 днів

Сьогодні, 31 травня, на сайті Кабміну розмістили петицію № 41/004289-22еп «Кременчук проти централізованого опалення». Її автор - Мудрий Ярослав Володимирович. До кінця збору підписів залишилось 90 днів.

У петиції згадується, що внаслідок ракетних ударів рф по Кременчуку було знищено теплогенеруючі потужності Кременчуцька ТЕЦ. Міська влада так і не почала обговорення проєктів можливих рішень для забезпечення лівобережжя Кременчука теплом у наступному опалювальному сезоні.

- Водночас у місцевих ЗМІ поширюється інформація про затвердження 20.05.2022 на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради про будівництво трьох нових котелень орієнтовною вартістю 2,34 млрд грн, що в свою чергу є сумнівним в умовах воєнного стану з урахуванням законодовчих обмежень. До того ж на сайті Кременчуцької міської ради відсутні відомості за вказаним фактом взагалі. Окрім того викликає багато запитань сам кошторис у 2,34 млрд грн оскільки у вільному доступі документи з цього приводу відсутні, як і можливі проектно-технічні рішення так і їх фінансове обґрунтування…
З огляду на викладене вважаємо що на даний час місцевою владою порушено вимоги ст.4 ЗУ «Про місцеве самоврядування» в частині принципу гласності з урахуванням військового стану в Україні…
Враховуючи попередній різко негативний досвід утеплення закладів дошкільної освіти у м. Кременчук виникають об’єктивні сумніви у можливостях міської влади м. Кременчука забезпечити побудову, пуск і введення в роботу трьох складних інженерних проектів до початку опалювального сезону 2022 року тим більше в умовах нічим не підтвердженої інформації про надвеликі обсяги необхідного фінансування, - пише автор петиції.

Далі він зазначає, що у нього складається враження, що місцева влада «бажає зберегти централізовану систему опалення у місті шляхом реалізації проекту генерації тепла трьома котельнями, що мають бути побудовані за фінансування з невідомих джерел».

А далі Ярослав Мудрий перераховує переваги індивідуального поквартирного опалення, серед яких:
- спрощення механізмів контролю за споживанням газу…;
- ліквідацію застарілих та нефективних теплових мереж міста…;
- створення індивідуальних можливостей з регулювання споживання теплової енергії кожним споживачем;
- спрощення механізму надання субсидій…

- В цілому програма індивідуального опалення дозволить ліквідувати неефективне посередництво в особі АТ «Полтаваобленерго» між безпосереднім продавцем енергоносія та кінцевим споживачем, та стимулюватиме у певний період місцеву економіку через активізацію надання послуг з улаштування індивідуального опалення. Окрім того вказані заходи мінімізують супутні витрати на ремонт теплових мереж, що виражаються у відновленні асфальтобетонного покриття та витрат на фактичні роботи після ремонтів, а також усуваються логістичні незручності під час проведення ремонтних робіт, - зазначає автор петиції.

Він просить міську владу та РВА:
1. Представити для аналізу та обговорення проект технічного рішення по забезпеченню лівобережжя м. Кременчука теплопостачанням за варіантом побудови трьох альтернативних централізованих котелень.
2. Опублікувати склад комісії створеної наказом керівника Кременчуцької РВА з зазначенням ПІБ, спеціалізації за освітнім фахом членів комісії, що розглядає можливі альтернативні варіанти.
3. Опрацювати проект реалізації побудинкового/поквартирного опалення м. Кременчука з урахуванням модернізації місцевих газорозподільних систем.

З повним текстом петиції можна ознайомитись ТУТ

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Автор: Віктор Крук
Теги: петиція Кабмін Кременчук опалення
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