Кременчук і Полтавщина! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! Відбій - 15.29

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ВСІ В УКРИТТЯ!
Кременчук, Полтавська область – о 14:08 оголошено сигнал «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!»
Існує велика вірогідність нанесення ракетного удару по місту Кременчуку та Кременчуцькому району!
Всім спуститись в укриття!
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