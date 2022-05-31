В Україні починають заочно судити окупантів - до суду скерували першу справу про зґвалтування

За вбивство чоловіка та зґвалтування його дружини будуть судити військового рф попри те, що він поки не затриманий
Військовослужбовця 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф Михайла Романова судитимуть за вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною.
Про це повідомила у своєму Фейсбуці Генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Вона пише, що прокуратура скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Розслідування справи проводила Київська обласна прокуратура та СБУ.
Слідчі встановили, що в березні під час окупації Броварського району окупант зайшов до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. Після вбивства п'яний військовий разом з іншим окупантом декілька разів зґвалтували його дружину. Також обвинувачені погрожували жінці зброєю та насиллям щодо дитини жінки.
Вона додала, що повідомити додаткову інформацію про причетність цього військовослужбовця рф до інших злочинів можна звернувшись до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75, або повідомити через єдиний доказовий хаб.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер