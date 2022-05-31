В Україні починають заочно судити окупантів - до суду скерували першу справу про зґвалтування

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 282

За вбивство чоловіка та зґвалтування його дружини будуть судити військового рф попри те, що він поки не затриманий

Військовослужбовця 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф Михайла Романова судитимуть за вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною.

Про це повідомила у своєму Фейсбуці Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Вона пише, що прокуратура скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Розслідування справи проводила Київська обласна прокуратура та СБУ.

Слідчі встановили, що в березні під час окупації Броварського району окупант зайшов до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. Після вбивства п'яний військовий разом з іншим окупантом декілька разів зґвалтували його дружину. Також обвинувачені погрожували жінці зброєю та насиллям щодо дитини жінки.

- Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом, — зазначила Ірина Венедіктова.

Вона додала, що повідомити додаткову інформацію про причетність цього військовослужбовця рф до інших злочинів можна звернувшись до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75, або повідомити через єдиний доказовий хаб.

- Надважлива складова процесу боротьби з використанням зґвалтувань як зброї війни – співпраця жертв із правоохоронними органами. Коли потерпілі будуть готові і почуватимуться в безпеці - вони можуть завжди звернутися до нас за допомогою і захистом закону, - додала Генпрокурорка.