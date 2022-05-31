Військовим потрібні перехідники до РПГ-7: кременчуцькі волонтери шукають токарів та метал

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 306

До редакції звернувся волонтер з Кременчука, який давно виготовляє такі перехідники, але заказів так багато, що не встигає

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся волонтер, який із самого початку широкомасштабної війни з росією виготовляє для військових ЗСУ спеціально сконструйовані перехідники на протитанковий гранатомет радянського виробництва РПГ-7. Ці перехідники дозволяють стріляти з гранатомета мінами 82-мм калібру.

- Це перехідник для маршевого двигуна на РПГ-7. Він дозволяє стріляти 82-мм мінами. Ми вже давно їх робимо, але у мене лише один токар, а замовлень від військових так багато, що просто не встигаємо. Та й з матеріалами проблема. Треба допомога. Кременчук – місто машинобудівників. Токарів та станків у місті багато. Давайте разом зробимо для наших захисників багато таких пристроїв, - закликав волонтер.

Він зазначив, що з матеріалів для виготовлення перехідників потрібні лише звичайна водопровідна труба діаметром ½ дюйма та заготовка «кругляк» діаметром 50 мм.

- Ці перехідники одноразові, тому для їх виготовлення потрібен звичайний чорний метал. Але саме через це, їх військовим треба багато – кожен перехідник розрахований на один постріл, - додав волонтер.

Він передав креслення пристрою, яке ми оприлюднюємо, та надав свій номер телефона для тих, хто готовий допомогти у цій справі – 0674515329

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