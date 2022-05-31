Військовим потрібні перехідники до РПГ-7: кременчуцькі волонтери шукають токарів та метал

До редакції звернувся волонтер з Кременчука, який давно виготовляє такі перехідники, але заказів так багато, що не встигає
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся волонтер, який із самого початку широкомасштабної війни з росією виготовляє для військових ЗСУ спеціально сконструйовані перехідники на протитанковий гранатомет радянського виробництва РПГ-7. Ці перехідники дозволяють стріляти з гранатомета мінами 82-мм калібру.
Він зазначив, що з матеріалів для виготовлення перехідників потрібні лише звичайна водопровідна труба діаметром ½ дюйма та заготовка «кругляк» діаметром 50 мм.
Він передав креслення пристрою, яке ми оприлюднюємо, та надав свій номер телефона для тих, хто готовий допомогти у цій справі – 0674515329
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер